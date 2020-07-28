Жора Крыжовников снимет мини-сериал по роману Достоевского "Преступление и наказание"

Продюсерами проекта выступят Александр Андрющенко и Федор Бондарчук.

Режиссер Жора Крыжовников ("Лед 2", "Горько!") обратится к классической литературе. Он хочет снять мини-сериал по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом сообщает ТАСС.

Крыжовников признался, что любит творчество Достоевского и ставил произведение классика, учась на режиссерском отделении ГИТИСа. Кроме того, он назвал свою короткометражку "Нечаянно" 2014 года выпуска "Раскольниковым без идеологии".

Сейчас режиссер перечитывает дневники писателя. Известно, что действие в сериале развернется в 1992 году. По мнению Крыжовникова, именно в условиях начала 90-х гг. идея произведения сработает "особенно остро".

Сериал снимают для видеосервиса more.tv. Сценарий напишет сам Жора совместно Алиной Тяжловой. Продюсерами выступят Александр Андрющенко и Федор Бондарчук.

Ранее петербуржцам показали сериал "Контакт" об отношениях отцов и детей.

Фото: Instagram / itsmore.tv, ru.wikipedia.org