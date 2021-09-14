Кинокритик Сурков сказал, что сериал "Преступление и наказание" дурит зрителя

С первых кадров зрителей ввели в заблуждение, считает он.

Создатели нового сериала "Преступление и наказание" по мотивам одноименного романа Фёдора Достоевского дурят зрителя с первых секунд картины. Об этом заявил кинокритик Павел Сурков в рецензии для "РИА Новости".

Особое внимание критик обратил на то, что новый сериал начинается с беседы двух эпизодических персонажей в "вербалике XIX века". Сурков жёстко заметил, что "два морячка, отпущенных в увольнение" не могут "разговаривать как благородные гардемарины времен Александра Третьего?" .

Создатели шоу просто попытались обезопасить себя проверенным штампом, окунув героев Достоевского в современность.

Ранее Piter.TV сообщал, что показ экранизации повести Алексея Толстого "Упырь" состоится 25 ноября в 18:30 в рамках мероприятий выставки "Мистический Кино-Петербург" на "Ленфильме".

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