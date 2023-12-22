Спектакль "Преступление и наказание"

Постановку покажут 13 мая в "Приюте комедианта". Начало в 19:00. Возрастные ограничения: 18+

Знаменитый роман о страсти, преступлении и кармической расплате будет представлен для зрителей в новой режиссерской интерпретации Константина Богомолова. Постановка уже получила приз за лучший спектакль, два "Золотых Софита" и семь номинаций на "Золотую Маску".

Спектакль полностью построен на тексте и структуре произведения, в нем нет физических гротескных мучений и страданий героев, все эмоции спрятаны вглубь. Зрителям привычный и вечный Достоевский откроется с новой, спокойной и рациональной стороны. Премьера спектакля состоялась 19 марта 2019 года.

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Дмитрий Лысенков, Александр Новиков, Марина Игнатова, Валерий Дегтярь, Алена Кучкова, Илья Дель, Мария Зимина, Алексей Ингелевич.

Продолжительность спектакля 3 часа 30 минут с двумя антрактами.

Фото: Приют комедианта (сайт)