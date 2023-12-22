Спектакль "Преступление и наказание"

Знаменитый роман о страсти, преступлении и кармической расплате будет представлен для зрителей в новой режиссерской интерпретации Константина Богомолова. Постановка уже получила приз за лучший спектакль, два "Золотых Софита" и семь номинаций на "Золотую Маску".
Спектакль полностью построен на тексте и структуре произведения, в нем нет физических гротескных мучений и страданий героев, все эмоции спрятаны вглубь. Зрителям привычный и вечный Достоевский откроется с новой, спокойной и рациональной стороны. Премьера спектакля состоялась 19 марта 2019 года.
Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Дмитрий Лысенков, Александр Новиков, Марина Игнатова, Валерий Дегтярь, Алена Кучкова, Илья Дель, Мария Зимина, Алексей Ингелевич.
Продолжительность спектакля 3 часа 30 минут с двумя антрактами.
Фото: Приют комедианта (сайт)
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