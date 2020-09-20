Петербуржцам показали сериал "Контакт" об отношениях отцов и детей

Первые эпизоды представили зрителям исполнитель главной роли Павел Майков и продюсер Максим Паршин.

В "Ленфильме" прошел закрытый показ первых эпизодов сериала "Контакт". Вечная проблема отцов и детей раскрывается здесь с новой стороны. В эпоху социальных сетей родителям и подросткам становится еще сложнее найти общий язык друг с другом

Сериал "Контакт" о взаимоотношениях разных поколений, об отцах и детях только в эпоху гаджетов. В наше время они играют такую же роль, как и люди. То есть мы половину времени проводим в гаджетах. Это новая тема, о которой хотелось бы рассказать. Максим Паршин, продюсер сериала "Контакт"

Главную роль в сериале исполнил Павел Майков. От бывшего опера Глеба Барнашова ушла жена. Личную драму он гасит алкоголем, и за это его выгоняют из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. Для Барнашова эта работа – кромешный ад. Он абсолютно не понимает современных детей, в особенности собственную дочь Юльку. Из всех трудных подростков для него она – самый трудный. Глеб начинает следить за дочерью в социальных сетях, чтобы хоть что-то узнать о ее жизни.

Вообще все, что делает Барнашов, это страшная вещь, ужасно, и так нельзя делать. С ребенком можно быть только союзником. Все, прими это. Это другой человек, это не мой ребенок, это не твой ребенок, это вообще отдельный ребенок. Он живет, он не будет никогда таким, каким ты хочешь, никогда. Он будет таким, каким он хочет. Поэтому если хочешь с ним сохранить нормальные отношения, будь его союзником. Павел Майков – исполнитель главной роли в сериале "Контакт"

Сериал "Контакт" стал режиссерским дебютом Евгения Стычкина. Кроме Павла Майкова в картине сыграли Ирина Паутова, Равшана Куркова, Максим Виторган, Алексей Лукин и другие актеры. Премьера состоялась на видеосервисе PREMIER 9 сентября, чуть позже сериал покажут в эфире ТНТ.

Видео: Piter.TV, YouTube / PREMIER