Шнуров стал самым упоминаемым в СМИ музыкантом в Петербурге по итогам лета

При этом сам Сергей Шнуров уже не выступает.

Сергей Шнуров стал самым упоминаемым в СМИ музыкантом в Петербурге прошедшим летом. Исследование провела компания "Медиалогия" совместно с изданием "Петербургский дневник".

Имя Шнурова в период с июня по август упоминалось более 6 тысяч раз. Летом он запустил проект под названием Зоя, а также стал отцом.

На втором месте с 3654 упоминаниями оказалась лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Музыкант принимала участие в концерте на Дворцовой в дни ПМЭФ, а также концерте "Будь с городом!". Тройку лидеров замкнул солист группы Little Big Илья Прусикин.

Также в ТОП-10 попали Борис Гребенщиков, Елена Ваенга, Юрий Шевчук, Oxxxymiron, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Светлана Сурганова.

Фото: Instagram / @leningrad_shnurov