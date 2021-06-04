Арбенина прыгнула в толпу со зрителями во время концерта на Дворцовой

Фанаты с радостью подхватили артистку, через несколько минут она вернулась на сцену и допела песню.

Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина устроила фееричное шоу на концерте "От классики до рока". Артистка выступила в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади.

Во время исполнения песни "Разбуди меня" Арбенина залезла на ограждение и прыгнула в толпу с фанатами. Они радостно закричали и подхватили своего кумира. Через несколько минут артистка вернулась на сцену и допела песню.

Концерт на Дворцовой площади "От классики до рока" состоялся вечером 3 июня. Он прошел в рамках ПМЭФ и был посвящен врачам и волонтерам. Кроме "Ночных снайперов" на сцену также вышел симфонический оркестр театра "Петруццелли" из Италии.

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Видео: Instagram / thenightsnipers