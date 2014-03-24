Шнуров в образе Фрейда появился в новом клипе группы "Зоя"

Премьера посвящена любви к сэндвичам и булочкам.

Новый проект Сергея Шнурова "Зоя" выпустил клип на песню "Мне бы хлеба". Премьера посвящена любви к сэндвичам и булочкам.

В ролике девушка сидит дома на диване и читает книгу Шнурова "Берегите хлебидо". Позже она бежит в магазин, где признается в любви хлебу. Девушку мучает непреодолимая тяга к хлебобулочным изделиям. В итоге ей приходится обратиться за помощью к психологу Шнурову.

В клипе музыкант появился с густой бородой, в серой рубашке и жилете. В ролике он рассказывает "о подсознательном желании пряника" и "навязчивом мучной неврозе". Некоторые пользователи интернета сравнили Шнурова с психологом Зигмундом Фрейдом.

Ранее бывшая солистка "Ленинграда" подала в суд на Шнурова.

Видео: YouTube / ЗОЯ