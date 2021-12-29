Росприроднадзор заинтересовался сообщением о сбросе снега в Охту

В случае, если нарушение подтвердится, штраф может составить до 300 тысяч рублей.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу начало проверку после информации о том, что в реку Охту сбрасывают снег. По словам очевидца, он наблюдал подобную картинку в Мурино.

На кадрах видно, что трактор собирает снег с проезжей части. Его ковш повернут в сторону водного объекта.

Для начала ведомство направило запрос в местную администрацию, чтобы узнать наименование организации, которая проводит уборку. На данный момент сброс снега в акватории запрещен. Штраф может составить до 300 тысяч рублей.

Медленную уборку снега в городе объясняли заботой об экологии. Снег свозят на снегоплавильные и снегопериемные пункты, где их и утилизируют. Эта зима оказалась очень снежной. В декабре и январе осадки шли 48 дней.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Лопанов