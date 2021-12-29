С начала зимы в Петербурге было 48 снежных дней

Погода держит дорожные предприятия в тонусе с начала декабря. С уборкой снега получается справляться не везде.

В Смольном подсчитали количество снежных дней в январе и феврале. Оно достигло 48, по 24 — в каждом месяце. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

С начала зимы город оказался во власти циклонов. Дорожные предприятия перешли на усиленный режим работы с конца ноября. Каждый день на дорогах работают более 1000 единиц техники. За 2 месяца вывезено 2,7 млн кубометров снега. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем сезоне.

Работу служб осложняли "температурные качели"— резкие перепады с минуса на плюс и наоборот. Было 29 таких переходов. На дорогах сразу же образуется гололедица.

Ранее итоги первых двух месяцев в плане борьбы со снегом подвел "Водоканал".

Фото: Piter.TV