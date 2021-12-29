Зимний сезон 21/22 обогнал прошлый по количеству снега в Петербурге как минимум на 40%

Снегоприемные и снегоплавильные пункты впервые оказались полностью переполнены.

С начала зимнего сезона "снежные" пункты "Водоканала" утилизировали более 3 млн 55 тыс. кубометров снега. Это на 40% больше, чем за всю прошлую зиму, сообщила пресс-служба предприятия.

Прошлый рекорд был установлен в 2016 году, когда утилизировали 3 млн 300 тысяч кубометров снега.

На данный момент лидером среди снегоплавильных является пункт на Мебельной, он уничтожил более 300 тысяч кубометров снежной массы. Среди снегоприемных — пункт на Взлетной.

Впервые за все время существования пунктов они были полностью заполнены, из-за чего пришлось дополнительно привлекать новые площадки. 2 пункта заработали на Волхонском шоссе, 11 и поселке Левашово, Новоселки, 18. В общей сложности работают 11 снегоплавильных и 6 снегоприемных пунктов. На прием одной машины уходит от 3 до 12 минут.

Ранее Piter.TV писал о том, что циклоны "Мари" и "Надя" принесли в Петербург более 25 см снега.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга