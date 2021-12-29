"Мари" и "Надя" принесли в Петербург более 25 см снега

Ожидается, что осадки прекратятся в среду.

Из-за двух циклонов — "Мари" и "Надя" — в Петербурге выпало более 25 см снега. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Дорожные предприятия вывезли с улиц почти 272 тыс. кубометров снега, в переводе на самосвалы — 13600. Снежные массы повезли на снегоплавильные и снегоприемные пункты "Водоканала". Кроме того, по согласованию с МЧС и районными администрациями используются пункты временного складирования. Всего таких площадок — 7.

В понедельник, 31 января, город убирают тысяча единиц уборочной техники и 1265 работников ручного труда. Зеленые зоны убирают 228 машин и 770 специалистов. Снежная погода в Петербурге продолжится, поэтому петербуржцев просят быть внимательнее на дорогах.

Фото: ВКонтакте / Антон Яковлев