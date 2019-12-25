Сбои в работе мобильного интернета фиксируются в Петербурге второй день подряд

Компании сотовых операторов оставляют за собой право самостоятельно ограничивать доступность услуг по внутренним причинам и распоряжениям без предварительного информирования контролирующих органов.

Петербургские абоненты мобильной связи сталкиваются с очередными перебоями в работе интернета. Сервис мониторинга сбоев Downdetector зарегистрировал новую волну обращений пользователей, начавшуюся с 5:00. Проблемы наблюдаются у клиентов основных мобильных провайдеров.

Несмотря на временные проблемы с соединением, доступ к социально-значимым сайтам и приложениям, находящимся в специальном "белом списке", функционирует стабильно. Официальные органы подтвердили, что отключения базовых станций и ограничение покрытия возможны вблизи приграничных районов Ленинградской области в рамках мер безопасности и предотвращения угрозы беспилотных атак.

Компании сотовых операторов оставляют за собой право самостоятельно ограничивать доступность услуг по внутренним причинам и распоряжениям без предварительного информирования контролирующих органов.

Пока официальная информация о сроках восстановления качественной связи отсутствует, жалобы на эпизодические нарушения соединений поступают регулярно.

Фото: Piter.TV