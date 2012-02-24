Петербуржцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета

За прошедший час жалобы на нестабильную работу мобильных сетей поступили более чем от 600 жителей города.

В Петербурге наблюдаются проблемы с доступностью мобильной связи. Сервис мониторинга сбоев Downdetector зафиксировал наибольший всплеск обращений пользователей в четверг, 11 декабря, около 10:00.

Так, за прошедший час жалобы на нестабильную работу мобильных сетей поступили более чем от 600 жителей города.

Наиболее распространённые трудности, отмечаемые пользователями, связаны с функционированием мессенджеров, банковских приложений и сервисов сотовых операторов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета. К 06:45 режим опасности отменили. В целом над Россией сбили 287 беспилотников, больше всего – в Брянской области (118), Калужской области (40) и Московской области (40).

Фото: Piter.TV