Жители Петербурга пожаловались на работу мобильного интернета

В Петербурге утром 17 апреля наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Об этом пишет "Бриф24".

Всего горожане оставили свыше 400 жалоб на портале DownDetector, за сутки зафиксировали 3,4 тыс. обращений. Уточняется, что проблемы возникают при использовании мессенджера Telegram и банковских приложений.

Напомним, сегодня в Ленинградской области сбили 12 дронов. В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА осколками повреждены автомобиль и окна соседнего здания. А в Ермилово загорелось складское помещении. По предварительным данным, пострадавших нет.

