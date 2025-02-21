В Петербурге предложили увеличить число общественных зон Wi-Fi

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок выступил с предложением увеличить количество общественных зон Wi-Fi в городе. Соответствующее обращение он направил в комитет по информатизации и связи.

Парламентарий подчеркнул, что подключение к сети должно происходить исключительно после обязательной идентификации личности. В качестве пилотной территории для реализации мер он предложил Кировский район, отметив, что на днях жители сообщили о крайне малом количестве общественных точек доступа. В некоторых муниципальных образованиях района такие зоны отсутствуют вовсе.

Депутат добавил, что существующие ограничения мобильного интернета необходимы для безопасности горожан, однако адаптироваться к новым условиям нужно уже сейчас, минимизируя дискомфорт для жителей. По его мнению, когда сотовая связь ограничена, именно городские точки Wi-Fi становятся ключевым способом оставаться на связи, получать доступ к информационным ресурсам и экстренным службам, поэтому количество таких зон необходимо кратно увеличивать.

Ранее на Piter.TV: Бельский прокомментировал замедление мобильного интернета в Петербурге.

