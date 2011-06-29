В коммуналке в Колпино сантехник избил токаря

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала сантехника из Колпино, избившего своего знакомого токаря. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 10 ноября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что из квартиры дома 4 по улице Металлургов госпитализировали 39-летнего мужчину, работающего токарем. У пострадавшего были диагностированы различные травмы, медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Мужчина сообщил, что его избил знакомый на лестничной площадке. Днём 10 ноября по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими был задержан 35-летний сантехник. Установлено, что задержанный избил своего знакомого в коммунальной квартире во время внезапной ссоры, возникшей на почве распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее был задержан 19-летний житель Ленобласти, подозреваемый в разбое на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.tv