В Швейцарии полиция применила резиновые пули и газ в ходе уличных беспорядков

Протестующие применили коктейли Молотова против полиции.

В швейцарском городе Санкт-Галлен произошли беспорядки из-за введённых ограничений против коронавируса. Участники протеста применили в адрес полиции бутылки и коктейли Молотова, полиция ответила применением спецсредств. Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным полиции, столкновения начались в пятницу вечером, а затем продолжились субботней ночью.

В полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям. из сообщения на сайте полиции Санкт-Галлена

В ходе протестов пострадали два человека, около двадцати были задержаны. В полиции города также заявили о повреждении имущества. По предварительной оценке, сумма ущерба оценивается в 53 тысячи долларов.

Мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, заявила, что полиция не виновата в том, что молодежь лишилась привычных вещей и событий в пандемию, и назвала действия полиции оправданными.

Ранее во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских.

Видео: Youtube/Београдски Србољубац, GRAUSO