Ранее жандармы предъявили обвинения 188 активистам.

Бухарестская полиция задержала еще 22 человека за участие в беспорядках в ночь на 30 марта. Об этом сообщила местная радиостанция. В СМИ уточнили, что подозреваемый также нашли в уездах Джурджу, Илфов и Прахова. Представители закона провели 24 домашних обыска. Предположительно, часть протестующих были членами и болельщиками футбольных клубов. У правоохранительных органов якобы есть доказательства их причастности к несогласованной акции. В частности, во время оперативных мероприятий у задержанных нашли петарды.

Напомним, что протесты в Румынии начались после продления правительством жестких ограничительных мер из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Протесты переросли в массовые беспорядки на площади Объединения. В результате стычек 12 полицейских были ранены. Демонстранты разбили витрины магазинов, аоврежили лавочки, автобусные остановки и частные транспортные средства.

После беспорядков жандармерия задержала 188 человек. В их отношении возбуждены уголовные дела за оскорбление представителей власти, нарушение общественного порядка, вандализм, кражи, несоблюдение режима хранения оружия.

Протесты против ограничительных мер проходят в Румынии третий день подряд.

Фото: Pixabay.com