Активисты требуют отставки премьер-министра и госсекретаря в МВД.

Протесты против ограничительных мер проходят в Румынии третий день подряд. Об этом рассказали местные журналисты из издания Agerpres. Известно, что население вышло на улицы страны в знак неодобрения введенными ограничениями из-за пандемии.

Вечером 30 марта демонстранты собрались в Бухаресте на Университетской площади. В рамках шествия они подошли к зданию МВД и министерства здравоохранения, а после дошли до Площади Победы, на которой расположена штаб-квартира правительства и резиденция президента - дворец Котрочень.

В СМИ уточнили, что большинство протестующих не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. В мероприятии приняло участие порядка двух тысяч человек. Активисты держали в руках национальные флаги и скандировали антиправительственные лозунги. Митингующие потребовали отставки премьер-министра Флорина Кыцу и государственного секретаря МВД Раеда Арафата.

Протесты завершились к полуночи. Все время демонстрантов сопровождали на служебных машинах жандармы.

В Румынии прошли протесты против ужесточения антикоронавирусных мер.



