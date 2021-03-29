В Румынии прошли протесты против ужесточения антикоронавирусных мер

Протестующие вышли на улицы во многих городах страны.

В Румынии в ночь на понедельник прошли протесты против новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Люди вышли на улицу в столице, а также в других городах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

Акция состоялась без предварительного объявления. Протестующие не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Их лозунги звучали против принятых властями мер – обязательного ношения средств защиты, комендантского часа и закрытия развлекательных мест.

Протесты прошли также в Констанце, Брэиле, Галаце и други городах страны.

Власти Румынии усилили ряд меры для борьбы с COVID-19. Изменения вступают в силу с полуночи воскресенья. В стране также объявили комендантский час в выходные дни с 20:00. Ранее он начинался в 22:00.

Ранее на акциях протеста в Белоруссии задержали почти 250 человек.

Видео: YouTube / Grigore Varlam