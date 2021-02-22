Глава МИД Румынии призвал к пересмотру отношений между ЕС и Россией после визита Борреля

Богдан Ауреску считает, что ЕС должен проявить стратегию в отношениях с Москвой.

Румыния призвал к пересмотру отношений между ЕС и Россией после визита в Москву верховного представителя дипломатии Жозепа Борреля. Об этом министр внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску сообщил журналистам по прибытию на заседание глав МИД стран-участниц Евросоюза, которое проводится в Брюсселе.

Этот визит представляет для нас своего рода перекресток, поворотный пункт...Ясно, что мы должны пересмотреть наши отношения с Россией в контексте этого визита. ЕС следует укреплять поддержку гражданскому обществу России и российскому обществу в целом. Богдан Ауреску, глава МИД Румынии

Министр напомнил, что значительное большинство глав МИД ЕС поддерживает принятие новых антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ауреску призвал ЕС провести дискуссию о более стратегическом подходе в отношениях с РФ. В настоящее время Брюссель имеет пять руководящих принципов. Они были утверждены еще в 2016 году. По мнению румына, в настоящее время их недостаточно, чтобы урегулировать вопросы с Москвой.

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Видео: European Comission