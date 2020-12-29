Опубликовано видео погони медведя за лыжником на курорте в Румынии

Опубликовано видео погони медведя за лыжником на курорте "Предял" в Румынии. Запись публикует телеграм-канал Life SHOT.
Животное выбежало из леса и стало преследовать лыжника. За инцидентом наблюдали другие катающиеся на склоне.
Лыжник бросил в медведя свой рюкзак — благодаря этому ему удалось отбиться от животного. Медведь отвлёкся — и человек смог от него уехать.
Ранее мы писали, что Ленобласть вошла в тройку лучших горнолыжных курортов России в новогодние праздники.
Видео: Youtube/Bogdan Denylson
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