Опубликовано видео погони медведя за лыжником на курорте в Румынии

Лыжник бросил в медведя свой рюкзак.

Опубликовано видео погони медведя за лыжником на курорте "Предял" в Румынии. Запись публикует телеграм-канал Life SHOT.

Животное выбежало из леса и стало преследовать лыжника. За инцидентом наблюдали другие катающиеся на склоне.

Лыжник бросил в медведя свой рюкзак — благодаря этому ему удалось отбиться от животного. Медведь отвлёкся — и человек смог от него уехать.

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Видео: Youtube/Bogdan Denylson