Ленобласть вошла в тройку лучших горнолыжных курортов России в новогодние праздники

В регионе работают 7 горнолыжных курортов.

Ленинградская область вошла в ТОП-3 любимых горнолыжных курортов в минувшие новогодние праздники. К такому выводу пришли эксперты Аналитического агентства ТурСтат, сообщила пресс-служба правительства региона.

В период праздников курорты посетило около 300 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в прошлом сезоне. Посетители отметили высокое качество лыжных трасс, их доступность и безопасность.

Всего на территории Ленобласти расположено 7 горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах.

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