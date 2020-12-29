Ленобласть вошла в тройку лучших горнолыжных курортов России в новогодние праздники

Ленинградская область вошла в ТОП-3 любимых горнолыжных курортов в минувшие новогодние праздники. К такому выводу пришли эксперты Аналитического агентства ТурСтат, сообщила пресс-служба правительства региона.
В период праздников курорты посетило около 300 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в прошлом сезоне. Посетители отметили высокое качество лыжных трасс, их доступность и безопасность.
Всего на территории Ленобласти расположено 7 горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах.
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Фото: pixabay.com
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