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На акциях протеста в Белоруссии задержали почти 250 человек

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Задержанные также есть и в ряде крупных городов республики.

В Минске 27 марта во время несанкционированной акции протеста были задержаны 245 человек, об этом сообщает сайт белорусской правозащитной организации "Весна".

Помимо Минска, несколько задержанных есть также в Бресте, Солигорске, Барановичах, Могилеве и в нескольких других городах республики.

Во время протестных акций сотрудниками правопорядка были проведены точечные задержания, которые связаны с нарушением административного законодательства, в том числе и с пикетированием, сообщили "РИА Новости" в МВД Белоруссии.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после объявления 9 августа ЦИК республики Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Ранее СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой.

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Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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