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В Перми застрял в снегу самолет
Сегодня, 9:50
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В Перми застрял в снегу самолет

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Сейчас пассажиры ждут, когда их рейс подготовят к перелету.

Пассажирский самолет застрял в снегу в аэропорту Перми. Инцидент произошел сегодня утром, 8 января. Об этом сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

По словам пассажиров, лайнер застрял в сугробе. Рейс должен был отправиться в 06:00 утра, но его перенесли из-за снегопада. 

Мы стояли на взлетке, начали разгоняться и улетели в левую сторону. 

Пассажир

Сейчас пассажиры ждут, когда их самолет подготовят к перелету. Они находятся в помещении. Добавим, что в Перми сегодня -34 градуса мороза. 

Ранее на Piter.tv: в Мурино мужчина напал на сотрудника автомойки с ледорубом.

Фото: Piter.tv 

Теги: авиасообщение, пермь, самолет застрял в снегу, сильный снегопад
Категории: Лента новостей, Новости России,

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