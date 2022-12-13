В Перми застрял в снегу самолет

Пассажирский самолет застрял в снегу в аэропорту Перми. Инцидент произошел сегодня утром, 8 января. Об этом сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте".
По словам пассажиров, лайнер застрял в сугробе. Рейс должен был отправиться в 06:00 утра, но его перенесли из-за снегопада.
Мы стояли на взлетке, начали разгоняться и улетели в левую сторону.
Пассажир
Сейчас пассажиры ждут, когда их самолет подготовят к перелету. Они находятся в помещении. Добавим, что в Перми сегодня -34 градуса мороза.
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Фото: Piter.tv
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