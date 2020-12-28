Названы самые вредные виды чая

Чай имеет множество преимуществ для здоровья, но это не значит, что его можно пить, не задумываясь. В зависимости от способа его обработки, чай может нанести и серьезный вред организму. Больше всего проблем могут принести несколько типов чая.
Чай из окопника, который считается целебным, содержит алкалоиды пирролизидина, которые могут привести к серьезному повреждению печени, рассказал врач-диетолог Хиба Батул.
Регулярное потребление мятного чая может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Частое употребление может вызывать раздражение и оказывать отравляющее действие на организм.
По словам специалистов, чай с лимоном имеет более высокий уровень свинца по сравнению с другими видами напитка. А из-за повышенного уровня фторидов и кислотности, что может привести к кариесу и язвам во рту.
Лакричный чай, также известный как чай из солодки может повышать кровяное давление. Людям с гипертонией лучше отказаться от него.
Ранее диетолог определила безопасную норму кофе в день. Медик призвала включать в рацион только качественный зерновой кофе и не пить его на пустой желудок. В противном случае кофе будет только вредить организму.
Фото: pixabay
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