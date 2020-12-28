Названы самые вредные виды чая

Чай имеет множество преимуществ для здоровья, но это не значит, что его можно пить, не задумываясь.

Чай имеет множество преимуществ для здоровья, но это не значит, что его можно пить, не задумываясь. В зависимости от способа его обработки, чай может нанести и серьезный вред организму. Больше всего проблем могут принести несколько типов чая.

Чай из окопника, который считается целебным, содержит алкалоиды пирролизидина, которые могут привести к серьезному повреждению печени, рассказал врач-диетолог Хиба Батул.

Регулярное потребление мятного чая может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Частое употребление может вызывать раздражение и оказывать отравляющее действие на организм.

По словам специалистов, чай с лимоном имеет более высокий уровень свинца по сравнению с другими видами напитка. А из-за повышенного уровня фторидов и кислотности, что может привести к кариесу и язвам во рту.

Лакричный чай, также известный как чай из солодки может повышать кровяное давление. Людям с гипертонией лучше отказаться от него.

Ранее диетолог определила безопасную норму кофе в день. Медик призвала включать в рацион только качественный зерновой кофе и не пить его на пустой желудок. В противном случае кофе будет только вредить организму.

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