Диетолог определила безопасную норму кофе в день

Медик призвала включать в рацион только качественный зерновой кофе и не пить его на пустой желудок.

Употребление двух чашек кофе в день является оптимальным для здоровья. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По мнению медика, две чашки кофе в день достаточны для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья. Кофе может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком. Нурия Дианова, гастроэнтеролог

Медик призвала включать в рацион только качественный зерновой кофе и не пить его на пустой желудок. В противном случае кофе будет только вредить организму.

Нурия Дианова также отметила, что по сравнению с кофе чай действует на организм более спокойно.

В конце марта стало известно, что чай и кофе могут подорожать в 2021 году.

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