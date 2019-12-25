Диетолог определила безопасную норму кофе в день

Употребление двух чашек кофе в день является оптимальным для здоровья. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
По мнению медика, две чашки кофе в день достаточны для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья. Кофе может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком.
Нурия Дианова, гастроэнтеролог
Медик призвала включать в рацион только качественный зерновой кофе и не пить его на пустой желудок. В противном случае кофе будет только вредить организму.
Нурия Дианова также отметила, что по сравнению с кофе чай действует на организм более спокойно.
В конце марта стало известно, что чай и кофе могут подорожать в 2021 году.
Фото: pixabay
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