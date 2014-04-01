Чай и кофе могут подорожать в 2021 году

Опускные цены на чай и кофе выросли от двух до восьми процентов.

Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" Мария Драбова заявила об изменении цен на кофейную и чайную продукцию в России в 2021 году. По ее словам, в конце прошлого года отпускные цены на чай и кофе выросли в диапазоне от 2% до 8%. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В конце 2020 года из-за пандемии коронавируса и снижения производства сырья увеличились цены на кофе и чай. Драбова сообщила, что в этом году на их стоимость будут влиять стабильность рубля, общая конъюнктура рынка, а также мировые цены на чайно-кофейное сырье и упаковку.

По ее словам, больше всего в ассортименте компании подорожал листовой чай, а доля пакетированного чая продолжает расти. Сейчас их соотношение составляет примерно 68% и 32%.

Сегодня, например, мы работаем в условиях значительного роста тарифов на морские перевозки, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции. Мария Драбова, директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими"

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