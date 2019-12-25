Эндокринолог объяснила, может ли кофеин сжигать жир

Людям с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистыми патологиями вовсе лучше отказаться от кофеина.

Выпитая за полчаса до тренировки чашка кофе положительно влияет на жиросжигание. Об этом "Аргументам и фактам" рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

Кофеин угнетает фермент ФДЭ (фосфодиэстераза), а это приводит к накоплению внутри клеток цАМФ (циклического аденозинмонофосфата). Поэтому возрастает распад легкоиспользуемого источника энергии – гликогена.

При этом врач попросила не забывать о том, что избыток кофе пагубно влияет на здоровье. Если пить более четырех чашек кофе по 150 мл в день, то могут наступить состояние тревоги, аритмия, тремор, беспокойство и головная боль.

Людям с заболеваниями ЖКТ и сердечно-сосудистыми патологиями вовсе лучше отказаться от кофеина, заявила медик.

Ранее гастроэнтеролог назвала допустимое для человека количество чашек кофе в день.

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