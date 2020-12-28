Гастроэнтеролог назвала допустимое для человека количество чашек кофе в день

Эксперт также напомнила о рекомендациях сомнологов, согласно которым нужно за шесть часов до отхода ко сну прекратить употреблять крепкие тонизирующие напитки.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с RT, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья.

Врач советовала не выпивать более двух чашек кофе в день, так как со временем формируется зависимость и это приводит к истощению нервной системы. С точки зрения гастроэнтерологии, пить кофе лучше во время приемов пищи. Пить кофе на завтрак без всего – это главная ошибка многих людей. Это может привести к проблемам ЖКТ.

Эксперт также напомнила о рекомендациях сомнологов, согласно которым нужно за шесть часов до отхода ко сну прекратить употреблять крепкие тонизирующие напитки. Кофе же усиливает частоту и силу сердечных сокращений, тонизирует нервную систему и повышает работоспособность.

Нурия Дианова заявила, что стоит ограничивать употребление кофе детям и беременным женщинам.

Ранее медики назвали вызывающие резкое сужение сосудов продукты.

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