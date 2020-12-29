Медики назвали вызывающие резкое сужение сосудов продукты

Для здоровья сосудов эксперты советуют употреблять омега-3 жирных кислот .

Сужение кровеносных сосудов препятствует нормальному кровотоку, что может вызвать скачок артериального давления. Специалисты назвали ряд продуктов, которые могут сужать сосуды, поэтому их употребление нужно строго контролировать. Об этом сообщило издание SFGATE.

Сузить кровеносные сосуды может кофеин, который есть в чае, кофе, шоколаде, газировке. По данным Медицинского центра Университета Мэриленда, кофеин есть даже в жвачке и конфетах.

Также высокое содержание натрия может сужать сосуды. Поэтому людям с проблемами артериального давления нужно снизить потребление обработанных продуктов, включая пиццу и фаст-фуд, замороженных обедов и консервированных супов.

Продукты, содержащие трансжиры, повышают уровень плохого холестерина, что негативно сказывается на сосудах. Для здоровья сосудов эксперты советуют употреблять омега-3 жирных кислот – жирной рыбы, такой как лосось и форель, орехов, соевого масла.

Ранее медики напомнили о пользе употребления клюквы.

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