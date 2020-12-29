Медики напомнили о пользе употребления клюквы

Считается, что она укрепляет иммунитет и помогают бороться с простудой.

Клюкву назвали эффективным средством для долголетия. Эта ягода очень популярна в России, многие делают из нее варенье, компоты, морс. Считается, что она укрепляет иммунитет и помогают бороться с простудой. Исследователи же советовали есть ягоды клюквы целиком при инфекциях мочевыводящих путей. В этом случае в организм попадают вещества, препятствующие способности бактерий прилипать к стенке мочевого пузыря. Об это сообщило издание Food News.

Также исследователи заявили, что клюква укрепляет здоровье, улучшает настроение, укрепляет пищеварительную систему. Согласно исследованиям, люди, употребляющие клюкву, имеют более низкий уровень С-реактивного белка, маркера воспаления в крови, который может вызвать преждевременное старение.

По мнению специалистов, эта ягода улучшает кровообращение и гибкость артерий, то есть клюква может понизить артериальное давление.

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