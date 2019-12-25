Составлен список важных продуктов питания для людей старше 60 лет

Одним из самых полезных продуктов для старшей возрастной группы являются яйца.

Эксперты составили список продуктов питания, которые являются особенно важными для лиц старше 60 лет. Об этом сообщило издание Annals of Neurology.

Одним из самых полезных продуктов для старшей возрастной группы являются яйца. Они полезны, потому что в желтке содержится много витамина D, а с возрастом кожа хуже генерирует витамин D под воздействием солнца. Яйца помогают восполнять дефицит этого витамина.

Также полезны и ягоды, например, регулярное употребление клубники и черники улучшает когнитивные функции. Ягоды к тому же имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Не менее полезные бананы, которые полезны для профилактики гипертонии. Бананы являются одним из самых доступных источников калия.

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