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Во время пожара в квартире на Среднеохтинском проспекте пострадала женщина
Сегодня, 11:06
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Во время пожара в квартире на Среднеохтинском проспекте пострадала женщина

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В жилом доме горела кухня.

В Красногвардейском районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. На Среднеохтинском проспекте в доме № 1, корпус 4, полыхала двухкомнатная квартира. Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:16. Бороться с огнем отправились 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

В двухкомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 0,5 квадратного метра.      

Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.  Подробности уточняются.              

Ранее мы писали, что  в Ковенском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, среднеохтинский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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