Во время пожара в квартире на Среднеохтинском проспекте пострадала женщина

В Красногвардейском районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. На Среднеохтинском проспекте в доме № 1, корпус 4, полыхала двухкомнатная квартира. Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:16. Бороться с огнем отправились 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.
В двухкомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 0,5 квадратного метра.
Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Ковенском переулке произошел пожар.
Фото: Piter.tv
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