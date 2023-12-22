Во время пожара в квартире на Среднеохтинском проспекте пострадала женщина

В жилом доме горела кухня.

В Красногвардейском районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. На Среднеохтинском проспекте в доме № 1, корпус 4, полыхала двухкомнатная квартира. Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:16. Бороться с огнем отправились 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

В двухкомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 0,5 квадратного метра.

Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ковенском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.tv