В Ковенском переулке произошел пожар

В здании на первом этаже происходило горение на площади один квадратный метр.

В Центральном районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. В Ковенском переулке, 14, горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:01. В здании на первом этаже происходило горение на площади один квадратный метр.

Тушить пожар прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Возгорание ликвидировали в 08:12.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина пытался спуститься в магазин по простыням и упал с 4 этажа.

Фото: Piter.tv

