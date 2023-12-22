В Ковенском переулке произошел пожар

В Центральном районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. В Ковенском переулке, 14, горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:01. В здании на первом этаже происходило горение на площади один квадратный метр.
Тушить пожар прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Возгорание ликвидировали в 08:12.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина пытался спуститься в магазин по простыням и упал с 4 этажа.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все