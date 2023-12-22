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В Ковенском переулке произошел пожар
Сегодня, 9:49
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В Ковенском переулке произошел пожар

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В здании на первом этаже происходило горение на площади один квадратный метр. 

В Центральном районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. В Ковенском переулке, 14, горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:01. В здании на первом этаже происходило горение на площади один квадратный метр. 

Тушить пожар прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Возгорание ликвидировали в 08:12. 

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина пытался спуститься в магазин по простыням и упал с 4 этажа.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: ковенский переулок, мчс, произошел пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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