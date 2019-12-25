Стало известно, как чай влияет на долголетие

Все сорта чая производят из чайного растения или Camellia Sinensis.

Черный, зеленый, пуэр, белый или улун – у каждого свои вкусы в выборе сорта чая. Эксперты из Франции рассказала, какой чай может сохранить молодость, а какой – уменьшить холестерин. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Все сорта чая производят из чайного растения или Camellia Sinensis. И отличия заключаются в способах ферментации листьев и их обработке. Зеленый чай обладает антивозрастным действием. Врач Жан Костентин утверждает, что именно зеленый чай может предотвратить некоторые заболевания, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Белый чай делают только из бутонов, этот сорт обладает антиоксидантными свойствами.

Чай пуэр не только ферментируется, но его еще и настаивают, чтобы он "созрел", как вино или сыр. Его рекомендуется пить во время еды, например, он хорошо сочетается с мясом. Такой чай можно пить и на ночь, так как в нем мало кофеина, также пуэр снижает уровень холестерина.

Черный чай может снизить риск ишемической болезни сердца благодаря противовоспалительным свойствам катехинов.

Что касается улуна, то на данный момент нет исследований, которые подтверждают влияние данного чая на организм человека.

Также были названы полезные и вредные свойства чайного гриба.

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