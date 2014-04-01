В правительстве РФ опровергли рост цен на молоко

Ранее СМИ заявляли о поднятии цен на 10-15%.

Правительство России опровергло сообщения о росте цен на молоко. Ранее СМИ информировали о его подорожании на 10-15% из-за введения экосбора с 2022 году.

Представитель пресс-службы вице-премьера России Виктория Абрамченко пояснила ТАСС, что концепция расширенной ответственности производителей не предполагает двойную оплату экосбора для производителей продовольствия или упаковки.

В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. Виктория Абрамченко, пресс-служба вице-премьера России



Абрамченко также пояснила, что после утраты своих свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором. Плата за ее утилизацию ложится на плечи граждан, а новый механизм расширенной ответственности производителей позволит не повышать цены на утилизацию и стоимость упаковок.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе Петербурга будут ликвидированы две несанкционированные свалки.

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