В Выборгском районе Петербурга будут ликвидированы две несанкционированные свалки

Бюджет города выделил на работы 44,7 млн рублей.

В Выборгском районе будут ликвидированы две несанкционированные свалки. Закупки, по итогам аукционов которых намечено определиться с подрядчиками, разместила администрация этого района.

Уничтожение свалок будет профинансировано из бюджета Петербурга, общий объем выделенных средств составляет 44,7 млн рублей.

Первая свалка находится в Парголово. Она, как говорится в документации закупки, расположена вдоль проезда в сторону Северного кладбища, идущего перпендикулярно Успенской дороге. На ее ликвидацию ассигновано более 38 млн рублей. Здесь скопились железобетонный лом, мусор от строительных и ремонтных работ, древесные отходы от сноса и разборки зданий, старые покрышки.

Вторая свалка распложена в районе 5-го Верхнего переулка. На участке от Домостроительной улицы до тупика. Состав этой помойки примерно такой же, и у первой.

На работы с каждой свалкой отведено по 120 дней. Освобожденные от мусора территории планируется засеять газоном, а до этого на них будет нанесен слой хорошей земли.

Заявки от компаний, желающих заняться свалками, принимают в рамках обеих закупок до 5 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, на месте свалки на Индустриальном проспекте в 2024 году появится парк электробусов.

Фото: Pixabay.com