На месте свалки на Индустриальном проспекте в 2024 году появится парк электробусов

Ликвидировать незаконную свалку должны в этом году.

В этом году незаконную свалку в промышленной зоне на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе планируется ликвидировать. На ее месте появится парк электробусов. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Евгений Разумишкин рассказал, что в 2020 году свалку не удалось ликвидировать по ряду причин. На территории после ликвидации мусора появится первый на территории Северо-Западного региона электробусный парк.

Парк, по планам, должен появиться в 2024 году.

В Смольном рассказали о работе электробусов зимой.

Фото: Piter.tv