На месте свалки на Индустриальном проспекте в 2024 году появится парк электробусов

В этом году незаконную свалку в промышленной зоне на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе планируется ликвидировать. На ее месте появится парк электробусов. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.
Евгений Разумишкин рассказал, что в 2020 году свалку не удалось ликвидировать по ряду причин. На территории после ликвидации мусора появится первый на территории Северо-Западного региона электробусный парк.
Парк, по планам, должен появиться в 2024 году.
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Фото: Piter.tv
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