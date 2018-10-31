В Индии достроили самую высокую статую в Мире

В среду состоялось торжественное открытие самой высокой статуи в Мире, высота которой 182 метра.

Сегодня в Индии состоялось торжественное открытие Статуи Единства, которая на данный момент стала самой высокой статуей в Мире.

Создатели увековечили в Статуе Единства образ Валлабхаи Пателя, одного из последователей лидера освободительного движения в Индии Махатмы Ганди. Именно ему приписывают объединение разрозненных штатов Индии. Строительство памятника Единству обошлось в 430 миллионов долларов. Над его созданием трудились сотни инженеров и почти 3,5 тысячи рабочих ровно 5 лет.

Высота памятника составляет 182 метра, а с постаментом 208 метров. На верхушке статуи находится смотровая площадка, которая может вместить единовременно 200 человек, а у основания будет музей Валлабхаи Пателя.

Ранее самой высокой статуей считалась статуя Будды Шакьямуни в Мьянме (высота без постамента 115,82 метра). К примеру, Статуя Свободы в США 93 метра вместе с постаментом, Статуя "Родина-мать зовет!" в Волгограде 85 метров.

Ранее Piter.TV рассказывал об открытии самого длинного морского моста.

Видео: YouTube/Inside Edition, Техно