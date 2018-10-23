В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

Сегодня состоялось торжественное открытие моста, протяженностью 55 километров. Завтра, 24 октября, по нему откроется движение.

В Китае достроили самый длинный в мире морской мост. Сегодня состоялось торжественное открытие сооружения, который соединит Гонконг, Макао и город Чжухай (провинция Гуандун).

Сданный в эксплуатацию мост сократит движение от пункта до пункта с 3 часов до 30 минут. Протяженность моста составляет 55 километров. Мост по своей сути необычное сооружение: он состоит из надводной части и подводного туннеля, есть искусственные острова с пропускными пунктами.

Мост смотрится очень величественно, а ночью с подсветкой напоминает двух драконов или змей, которые, извиваясь, плывут навстречу друг к другу.

На торжественном открытии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, а также главы администрации Гонконга Кэрри Лам и другие почетные гости. Всего в церемонии открытия приняли участие 700 гостей. С завтрашнего дня мост будет открыт для всеобщего движения.

Накануне Piter.TV сообщал, что Илон Маск анонсировал дату открытия движения по ваккумному туннелю.

Видео:YouTube/Daily Mail

Фото:PatrynWorldLatestNew