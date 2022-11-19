Самарчанка выиграла иномарку, покупая продукты в "Пятёрочке"

Торговая сеть "Пятёрочка" подвела итоги акции "Без забот на год вперёд", в рамках которой было разыграно более двух тысяч ценных призов, главным из которых стал семейный кроссовер. Обладательницей иномарки стала 42-летняя жительница посёлка городского типа Рощинский в Самарской области.

Ключи от нового кроссовера торжественно вручили в магазине, где женщина обычно совершает покупки.

Об акции я узнала в приложении, изучая актуальный каталог товаров, и поскольку принять участие не составляет никакого труда, мы с мужем решили попробовать. Когда мне сообщили о выигрыше, я просто не могла поверить, что это происходит со мной. Я была без ума от счастья! Ирина, обладательница нового автомобиля

Попытать удачу мог каждый гость "Пятёрочки", совершивший покупку на сумму от 300 рублей.

Реализуя подобные проекты, мы не просто дарим возможность выиграть материальный подарок, совершая повседневные покупки. Это ещё и возможность напомнить, что чудеса случаются, а мечты могут и должны сбываться! Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка"

Кроме семейного кроссовера, участники могли выиграть и другие подарки: сертификаты на покупки в "Пятёрочке" или годовой запас продуктов, а также сертификаты на покупку бытовой техники или парфюмерии.

В 2022 году обладательницей иномарки стала 28-летняя петербурженка Елизавета Орлова. Елизавета ранее никогда не принимала участия в акциях, поэтому, когда она получила смс о выигрыше, то также не сразу поверила.

Также напоминаем, что до конца августа школьники могут получить бесплатно книги и доступ к онлайн-библиотеке в "Пятёрочке".

Фото: торговая сеть Пятёрочка