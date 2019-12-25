До конца августа школьники могут получить бесплатно книги и доступ к онлайн-библиотеке в "Пятёрочке"

Торговая сеть "Пятёрочка", Департамент модельных библиотек РГБ и сервис "НЭБ Свет" запустили совместный спецпроект, в рамках которого школьники и их родители могут получить бесплатные книги из школьной программы и доступ к онлайн-библиотеке.

Теперь юным гостям "Пятёрочки" стало ещё проще выполнить домашнее задание по литературе на лето: в девяти регионах в 355 магазинах сети, подключенных к программе "Центры местного сообщества", на стеллажах для буккроссинга можно найти информационные плакаты об акции и QR-коды, которые расскажут, как школьникам и их родителям бесплатно получить нужные книги в мобильном приложении "НЭБ Свет". Редакция "НЭБ Свет" создала списки школьной литературы со 2 по 11 класс, в которых собраны рекомендованные произведения. До конца августа любой российский школьник может найти нужную книгу на специально созданном для проекта сайте.

Как правило, именно в августе школьники открывают списки книг, заданных на лето. При этом дети во время каникул могут быть далеко от библиотек. "Пятёрочка" решила сделать выполнение задания по литературе максимально доступным. Сейчас почти во всех "Центрах местного сообщества" установлены стеллажи для буккроссинга, куда можно принести книгу, оставить её на специальной полке и взять вместо неё другую. Анна Гусейнова, руководитель проекта "Центры местного сообщества" торговой сети "Пятёрочка"

Мобильное приложение "НЭБ Свет" – это проект, запущенный Российской государственной библиотекой и Министерством культуры, является новым цифровым сервисом, решающим проблему свободного доступа школьников к книгам по учебной программе. Также в приложении филологи и популяризаторы науки отвечают на извечный вопрос и объясняют "что же хотел сказать автор". Получить бесплатный доступ к книгам из школьной программы для любого класса можно с конца июля до конца августа.

Фото: pxhere