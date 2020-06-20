Петербурженка выиграла иномарку в акции от "Пятёрочки"

В рамках акции было разыграно более 500 ценных призов, главный из которых – автомобиль.

Торговая сеть "Пятёрочка" подвела итоги акции, в рамках которой было разыграно более 500 ценных призов, главный из которых – автомобиль. Обладательницей иномарки стала 28-летняя петербурженка Елизавета Орлова.

Девушка рассказала, что об акции она узнала из рассылки, которая пришла ей на телефон. Елизавета ранее никогда не принимала участия в акциях, поэтому, когда она получила смс о выигрыше, то не сразу поверила.

Я сразу же поделилась радостной новостью с мужем, так как из нас двоих водительское удостоверение есть только у него. Такой подарок будет очень полезен для нашей семьи. Елизавета Орлова

Девушка отметила, что после такой удачи стало вдвойне заманчиво принимать участие в акциях "Пятёрочки".

Испытать удачу могли все посетители "Пятёрочки", совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке и зарегистрировавшие его на сайте actions.5ka.ru. Акция проходила до 5 сентября. Главному победителю достался автомобиль Nissan Qashqai.

Также во всех магазинах сети "Пятёрочка" до 17 октября проходит акция, в которой будет разыграно 1 111 ценных призов для дома. Главный приз – 1 миллион рублей на обустройство кухни.

Фото: торговая сеть Пятёрочка