"Пятёрочка" подарит "Кухню на миллион" и ещё тысячу призов

Акция проводится во всех магазинах сети до 17 октября 2022 года.

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Кухня на миллион и ещё тысяча призов", в которой будет разыграно 1 111 ценных призов для дома. Главный приз – 1 миллион рублей на обустройство кухни. Среди других подарков – крупная бытовая техника, подарочные сертификаты, электроника и товары для дома.

Акция проводится во всех магазинах сети до 17 октября 2022 года. Принять участие в ней могут все посетители, совершившие покупки на сумму:

– от 600 рублей в одном чеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;

– от 450 рублей в одном чеке во всех остальных регионах.

Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать свой чек на сайте. Чем больше зарегистрированных чеков у покупателя – тем больше шансов на победу.

При наличии в чеках участников товаров-партнёров ("Цезарь", Nivea, Persil, Nestea, Milka, Kotex, "Останкино", Hoegarden 0, Zewa Plus и Splat) гости также смогут выиграть и другие призы: электросамокаты, роботы-пылесосы, гладильные системы и другие.

Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции. Более подробная информация об акции, условиях участия и порядке выдачи призов – на сайте.

Фото: торговая сеть Пятёрочка