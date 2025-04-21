В Ботаническом саду Петра Великого зацветает сакура

Сакур много по всему парку, и большие розовые облачка довольно легко найти.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге начала зацветать сакура. Об этом рассказали в учреждении 21 апреля.

Да, сакура цветет, но не вся дружно. Некоторые деревья в полном роспуске, некоторые на 50%, некоторые еще в бутонах. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Сакур много по всему парку, и большие розовые облачка довольно легко найти. Например, на цветущие деревья получится посмотреть, прогуливаясь вдоль японского сада и за ним, на углу кактусовой оранжереи, около забора вдоль Карповки и на детской площадке у Зеленого домика.

При прохладной погоде она медленнее распускается и дольше цветет. Но дождь может обивать лепестки и сокращать время цветения. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Также цветки сакуры распустились в саду Дружбы на Литейном проспекте. Где еще посмотреть на японское дерево в Северной столице, читайте в нашем материале.

Видео, фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого