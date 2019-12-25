Известно, что на станции остановился эскалатор №2, зажевав неизвестный посторонний предмет.

Станция метро "Садовая" закрыта на вход, передаёт пресс-служба метрополитена Петербурга вечером 16 апреля. Известно, что на станции остановился эскалатор №2, зажевав неизвестный посторонний предмет.

Станция закрыта только на вход, поскольку эскалатор №1 на капитальном ремонте, а эскалатор №3 работает только на подъём.

На данный момент точно неизвестно, что заставило эскалатор остановиться.

Ранее мы писали, что на центральных станциях метро Петербурга светильники заменят на современные лампы.

Фото: Piter.tv