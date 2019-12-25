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Станция метро “Садовая” закрыта на вход
Сегодня, 18:44
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kraratau27

Станция метро “Садовая” закрыта на вход

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Известно, что на станции остановился эскалатор №2, зажевав неизвестный посторонний предмет. 

Станция метро "Садовая" закрыта на вход, передаёт пресс-служба метрополитена Петербурга вечером 16 апреля. Известно, что на станции остановился эскалатор №2, зажевав неизвестный посторонний предмет. 

Станция закрыта только на вход, поскольку эскалатор №1 на капитальном ремонте, а эскалатор №3 работает только на подъём. 

На данный момент точно неизвестно, что заставило эскалатор остановиться. 

Ранее мы писали, что на центральных станциях метро Петербурга светильники заменят на современные лампы. 

Фото: Piter.tv

Теги: метрополитен, станция метро садовая
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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