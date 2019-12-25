Трюдо заявил о росте политического популизма и внешнего давления в демократиях

Премьер Канады раскритиковал оппозицию страны.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о росте политического популизма и внешнего давления в демократических странах со стороны третьих государств (России и Китая). Соответствующее выступление чиновника в провинции Нью-Брансуик транслировали местные телеканалы.

Я думаю, что мы видим рост различных форм популизма, основанных на недовольстве и дезинформации, во многих демократиях по всему миру. У меня было много бесед с моими коллегами - лидерами стран Группы семи. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Таким образом глава канадского правительства прокомментировал прессе избрание Пьера Пульевра лидером оппозиционной Консервативной партии страны. Этого политика Джастин Трюдо считает популистом. По мнению лидера кабмина, оппоненты его Либеральной партии выбирали путь дезинформации и усиления недовольства граждан вместо того, чтобы реагировать на реальные угрозы населению и климату.

Канада ввела санкции против еще 62 российских физлиц.

Фото: YouTube / CHCH News