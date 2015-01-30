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Канада ввела санкции против еще 62 российских физлиц
Сегодня, 15:04
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Канада ввела санкции против еще 62 российских физлиц

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Джастин Трюдо рассказал о новых ограничениях против организации РФ из оборонного сектора.

Канада ввела санкции против еще 62 российских физических лиц. Об этом во время онлайн-выступления вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем на мероприятии "Крымская платформа" рассказал премьер-министр Джастин Трюдо. Чиновник также пояснил, что ограничения вводятся и против конкретной организации из оборонного российского сектора.

Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора РФ, которые причастны к войне России на Украине (цитата ТАСС).

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: джастин трюдо, канада, крымская платформа, персональные санкции, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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